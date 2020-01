Gedupeerden van hygiënefout Catharina Ziekenhuis: 'Onbegrijpelijk dat ze dit nu pas melden'

"Ik schrok erg toen ik de brief kreeg", vertelt André, een van de 639 patiënten die dinsdag van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een oproep kregen voor een bloedonderzoek. Bij hen is het gebit gereinigd met apparatuur die niet volgens protocol was schoongemaakt. "Ik belde meteen mijn vrouw, zij is daar ook behandeld."

Het gaat in totaal om 649 patiënten die na 27 januari 2014 zijn behandeld met bepaalde instrumenten. Zij kregen een oproep om hun bloed te laten onderzoeken op hepatitis B, hepatitis C en hiv.

Schok

‘’Toen ik de brief kreeg, dacht ik eerst dat er iets mis was met mijn gebitsimplantaten’’, vertelt Anja, een van de patiënten. ‘’Ik lees niet zo makkelijk en schrok ontzettend toen ik ineens ‘hiv’ zag staan. Ik ben er via Facebook pas achter gekomen wat er precies aan de hand was.’’

Anja is 51, heeft sinds kort gezondheidsklachten en dacht dat dat door de overgang kwam. Toen het nieuws van de besmette apparatuur bekendgemaakt werd, ging ze twijfelen. ‘’Nu ben ik bang dat het niks met de overgang te maken heeft, maar met de besmetting.’’

Onbegrip

Sommige gedupeerden begrijpen niet hoe het zo lang heeft kunnen duren voor het ziekenhuis ermee naar buiten kwam. ‘’Het is voor mij al zes jaar geleden dat ik er voor het laatst een afspraak had’’, zegt Joke. ‘’Ik maak me geen zorgen over mijn gezondheid want dan had ik dat eerder gemerkt. Ik vind het alleen onbegrijpelijk dat ze dit nu pas melden.’’

André is niet verrast door het hygiëneprobleem, maar is verder niet kwaad. ‘’Het heeft geen zin om boos te zijn. Pas als uit het onderzoek komt dat ik ziek ben, ga ik stappen ondernemen en een advocaat inschakelen.''

Melden

Het Catharina Ziekenhuis hoopt dat de meeste patiënten zich binnen een week melden. Ze kunnen zonder afspraak de hele dag terecht op de bloedpoli. ‘’We houden er rekening mee dat we over twee weken nog een oproep sturen naar de mensen die zich nog niet hebben gemeld’’, laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. Hij acht de kans minimaal dat er iemand daadwerkelijk ziek is.

