Diefstallen vanaf begraafplaats Orthen, ook kindergraven toegetakeld

Op Begraafplaats Orthen in Den Bosch zijn spullen gestolen van meerdere graven. Ook kindergraven werden toegetakeld. Beheerder Henk Kooreman heeft ‘zoiets nog nooit meegemaakt’. “Dit is heel doelbewust gedaan", zegt hij.

Hij kan niet zeggen om hoeveel diefstallen en vernielingen het precies gaat. Het is volgens hem een grote begraafplaats van twaalf hectare. Nabestaanden melden de diefstallen bij hem of anderen wijzen de beheerder erop. Hij weet het nu van ongeveer tien graven.

Bij de graven zijn onder meer lantaarns en vazen gestolen. Maar er zijn ook grafornamenten met ‘grof geweld’ meegenomen. “Als iets is vastgeplakt, of gelijmd of geschroefd, en dat is weg, dan doe je dat niet per ongeluk”, zegt Kooreman.

'Verschrikkelijk'

“Ik draai al een aantal jaartjes mee in dit vak. Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt hij. Hij kan er niet bij waarom iemand zoiets doet. “Het is verschrikkelijk. Ook om het verdriet en de boosheid bij nabestaanden te zien.”

Of het om één of meerdere daders gaat, weet de beheerder niet. “Dat is moeilijk te zeggen.” De diefstallen zijn in ieder geval gepleegd in de nacht van vrijdag op zaterdag. De politie roept mensen die meer weten op om zich te melden.