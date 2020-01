Bedenker over actie met vaccinatieblender voor zwangere vrouwen: 'Belachelijk maar nodig'

De blender waar het om gaat, op social media ook wel de vaccinatieblender genoemd, is de Vacublend. Duisterwinkel verkoopt deze blender normaal via zijn bedrijf Versapers voor 399 euro. Hij geeft toe dat de verkoop van de Vacublend niet goed loopt. Daarom ging hij op zoek naar een manier om het ding onder de aandacht te brengen. "We hadden nog wat voorraad over en toen dacht ik: waarom geven we die niet weg?", vertelt hij.

Vervolgens ging hij op zoek naar een groep aan wie hij het graag weg wilde geven. Dat werden honderd zwangeren vrouwen die zichzelf en hun kinderen niet willen laten vaccineren. "Daar voel ik me het beste bij, dat heeft aandacht nodig", vertelt hij. Zijn eigen kind is dan ook niet gevaccineerd.

'Commotie verwacht'

En de aandacht kwam er in groten getale. Kamerleden en artsen lieten duidelijk van zich horen, omdat ze het een bizarre actie vinden. "Ik had de commotie wel verwacht. Er is een groep die de vaccinaties fantastisch vindt en er zijn mensen die er meer van weten en die vaccinaties geen goed idee vinden", vertelt Duisterwinkel, die de actie samen met Eva van Zeeland van Miss Natural Lifestyle uit Valkenswaard lanceerde.

Hij benadrukt nogmaals dat hij echt wel inziet dat het een opvallende actie is door de discussie over vaccineren te koppelen aan het weggeven van een blender. "We brengen dit op een banale manier, maar het is wel een serieus onderwerp. Het voelt goed om het zo te doen, want veel mensen weten niet wat er in de vaccins zit."

En hoewel hij de commotie wel had verwacht, zegt Duisterwinkel toch ook wel onder de indruk te zijn van alle reacties. Daarnaast hoopt hij dat er, ondanks veel kritiek, ook positieve promotie komt. "Ik heb hier wel lang over nagedacht. Het zat al een half jaar in m'n hoofd en ik ben op zoek gegaan naar een goede partner." Dat werd Eva van Zeeland, via wie de actie deze week naar buiten kwam.

'Tientallen aanmeldingen'

Sinds afgelopen maandag zouden al tientallen vrouwen zich bij Versapers hebben aangemeld. Exacte aantallen kan Duisterwinkel woensdag niet bekendmaken. "We zitten op ongeveer de helft van die honderd, maar exact weet ik het niet." Toch valt dat aantal voor hem tegen. "Ik had gehoopt dat het meteen klaar was en dat al die honderd plekken meteen gevuld waren." Het aanmelden kan nog tot 1 februari.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) noemt de actie 'niet okee'. Ze hebben een melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Die laat weten dat ze de signalen hebben ontvangen, er naar kijken en dit terugkoppelen aan het RIVM.

Eva van Zeeland van Miss Natural Lifestyle in Valkenswaard staat volledig achter de actie. Zij noemt het vaccin tegen kinkhoest, de enige vaccinatie die zwangere vrouwen sinds kort gratis van de overheid kunnen krijgen, een cocktail vol schadelijke stoffen. Ook zou het vaccin niet onderzocht zijn.

Maar, het RIVM ontkent dat uitdrukkelijk: