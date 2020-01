'Horrorparcours' voor mountainbikers in Bergen op Zoom: 'Alweer een gewonde'

Col du Kragge werd in oktober geopend. Het parcours op de voormalige vuilstortplaats strekt zich uit over een lengte van vijf kilometer. De baan van de gemeente is de trots van de stichting Mountainbike Trail Bergen op Zoom. Samen met de gemeente hebben zij het parcours en de hindernissen bedacht. De club zit erg in haar maag met de ongelukken van de laatste tijd.

Zwaar gewond

Op 25 november eindigde een toertocht van een Belgisch echtpaar in een drama. De 62-jarige man uit Kalmthout ging bij het nemen van een houten schans hard onderuit en raakte zwaargewond.

Hulpdiensten moesten in november massaal in actie komen op Col du Kragge. (Foto: Anthony DeCock/De Kort Media)

Het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw zag het gebeuren, maar kan zich er niet veel meer van herinneren. "Alles ging in een flits aan mij voorbij", is wat ze erover kan zeggen tegen Omroep Brabant.

Dwarslaesie

De gevolgen van de ongelukkige valpartij zijn niet te overzien. De man heeft een dwarslaesie en verblijft nog altijd in een revalidatiecentrum in Antwerpen. "Het is niet duidelijk of hij ooit nog zal kunnen lopen. De revalidatie gaat nog zeker een half jaar tot een jaar duren", zegt de vrouw.

"Dit is echt balen als je zo'n bericht binnenkrijgt. Dan gaan je gedachten meteen uit naar de man die gewond is geraakt", zegt Bart Klaver van Mountainbike Trail Bergen op Zoom. Ook Wouter Wilting van deze stichting vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. "De stortvloed aan negatieve reacties maakt het er niet gemakkelijker op."

Horrorparcours

Veel mountainbikers noemen het parcours 'levensgevaarlijk' of hebben de route bestempeld als 'horrorparcours'. Anderen vinden dat het openbare terrein beter afgesloten kan worden of zelfs dicht moet.

De houten schans waar het vaak mis gaat. (Foto: Erik Peeters)

Wouter Wilting blijft van mening dat Col du Kragge niet gevaarlijk is. "Er staan obstakels op de route, maar daar hoef je niet per se overheen met je fiets. Je kunt er met een grote boog omheen rijden."

Mensen overschatten zichzelf

Volgens Wouter ligt het gevaar in de overschatting van jezelf. "Ik ben zelf fervent skiër. Toen ik daar net mee begon, ging ik ook niet meteen van de zwarte piste af."

Maar het zijn niet alleen de onervaren bikers die ongelukkig ten val komen. Volgens de Kalmthoutse is haar man zeker géén onervaren mountainbiker. "Hij is juist een heel technische fietser die al heel wat ritjes heeft gemaakt." Dat bevestigen ook mensen uit zijn omgeving.

Schadeclaim?

De familie van het slachtoffer overweegt om de gemeente Bergen op Zoom aansprakelijk te stellen voor het ongeluk, maar eerst gaat hun aandacht uit naar zijn herstel.

Het waarschuwingsbord op Col du Kragge. (Foto: Erik Peeters)

Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden vindt het bijzonder treurig dat mensen dit moeten meemaken. "De gemeente zit nooit op ongelukken te wachten."

Waarschuwingsbord

Volgens de wethouder is Col du Kragge aangelegd door iemand die al veertig banen heeft gemaakt. "De baan is veilig. Naar mijn idee is het waarschuwingsbord dan ook voldoende."