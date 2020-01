Stiekem alcohol drinken en weinig publiek: rallyrijders moeten wennen aan Saoedi-Arabië

In deze aflevering van D'n Dakar van Ronald en Twan zie je wat onze verslaggevers én een aantal Brabantse Dakar-deelnemers opvalt in Saoedi-Arabië.

Wennen aan de rally

De afgelopen jaren, in Zuid-Amerika, was de sfeer rond de rally vaak uitgelaten. Langs de route stond enthousiast publiek en bij de podiumceremonies was het razenddruk. Dat is in Saoedi-Arabië wel anders. Voor een deel komt dat doordat de Saoedi’s nog moeten 'wennen' aan de rally, maar voor een deel heeft dat ook te maken met de andere cultuur.

Restaurants met gescheiden ingangen

Die andere cultuur heeft op meerdere vlakken z’n weerslag op de rally. In het bivak is alleen alcoholvrij bier te krijgen. Vrouwen kunnen niet zomaar ieder restaurant binnenstappen (veel restaurants hebben gescheiden ingangen of zijn verboden voor vrouwen). En in ieder bivak staat een gebedstent, om de lokale deelnemers de mogelijkheid te geven om te bidden.

Wat voor de meeste deelnemers wel scheelt, is dat ze tijdens de rally vooral in de Dakar-bubbel zitten. In het bivak is de sfeer niet veel anders dan andere jaren. En crossen door de duinen werkt hier hetzelfde als aan de andere kant van de wereld.

