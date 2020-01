‘Prestaties zijn ondermaats', teambaas Gerard de Rooy ontevreden over Dakar Rally 2020

Met zijn huidige zevende plek is Janus van Kasteren de hoogst genoteerde coureur van Team de Rooy in de Dakar Rally. Misschien dat hij nog een plaatsje opschuift, maar veel verder komt hij niet. De andere kopman, Vick Versteijnen, doet al een tijdje helemaal niet meer mee in het klassement.

‘Prestaties zijn ondermaats’

“Janus heeft veel kapotte banden gehad, waardoor hij in het stof van de anderen kwam te rijden”, zegt Gerard de Rooy. “En Vick heeft een pechduiveltje op zijn schouders zitten. Het is lang geleden dat wij zo ondermaats hebben gepresteerd.”

Gerard de Rooy vertelt over de toekomst van zijn Dakar-team:

Russische concurrenten lopen weg

Gerard de Rooy werd vorig jaar in Peru zelf nog derde in de Dakar Rally. De trucker uit Son moet de huidige editie in Saoedi-Arabië aan zich voorbij laten gaan vanwege een hernia.

Als teambaas van het grootste Brabantse Dakar-team ziet hij nu vanaf de zijlijn lijdzaam toe dat het gat met de concurrentie een stuk groter is geworden. De Russen zijn met hun Kamaz-trucks heer en meester en gaan met twee vingers in de neus de Dakar Rally 2020 winnen.

‘Betere rijders klaarstomen’

Het is dus tijd om actie te ondernemen, zo realiseert Gerard de Rooy zich. “Wij moeten gewoon betere rijders gaan klaarstomen voor komend jaar en meer gaan oefenen. Volgend jaar terug komen met een beter en sterker team.”

