Zoektocht naar vermiste Flynn Posthumus in Helmonds kanaal beëindigd

De zoektocht naar de vermiste Flynn Posthumus heeft woensdag niets opgeleverd. Duikers van de politie doorzochten het kanaal langs de Havenweg in Helmond. Dat is de plaats waar de 24-jarige man uit Heerlen voor het laatst is gezien.

Volgens de politie is er gezocht van de Spoorbrug tot Sluis 7. Daarbij werden onder meer boten, sonarapparatuur en speurhonden ingezet.

Flynn Posthumus wordt sinds nieuwjaar vermist. Hij was in Helmond op stap met vrienden. De politie toonde maandag in Bureau Brabant beelden waarop te zien is dat Flynn rond halfvijf ’s ochtends Appie’s Bar verlaat en in zijn eentje over straat loopt.

LEES OOK: Zoektocht naar vermiste Flynn Posthumus (24) in Helmonds kanaal