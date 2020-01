15.000 euro schade na inbraak bij tennisclub: 'Alles met een motor' werd gejat'

In twee weken tijd werden er acht inbraken gepleegd bij sportclubs en kantines. “Bij ons gebeurde het in de nacht van maandag op dinsdag. Alle machines en apparaten zijn weggehaald.”

Bestuurslid Alexander van den Akker laat zien hoe de dieven te werk gingen:

Van bladblazers en grasmaaiers tot een tractor: alles is weg. “Al het onderhoud deden we zelf. Daarom hadden we al die spullen. Alles met een motor erin hebben ze meegenomen. Dat moet met groot materieel zijn gedaan”, meent het bestuurslid.

15.000 euro

Alles bij elkaar opgeteld is er voor veel geld gejat. “Ik denk dat we rond de 15.000 euro schade hebben, maar het is nog maar de vraag wat de verzekering uitkeert. De dagwaarde is een stuk minder.” De ontbrekende duizenden euro's zijn volgens hem erg veel geld voor een sportclub. “Je krijgt dit geld niet bij elkaar via ledencontributie. Maar je moet het toch allemaal zelf ophoesten”, aldus Alexander.

Want het geld is na de verbouwing op. “We krijgen wel een knauw als vereniging. Maar ik kan me ook voorstellen dat 15.000 euro voor een andere club misschien wel het einde betekent.”

Jaren geleden is er ook al een paar keer ingebroken bij de club en daarom hadden de leden al maatregelen genomen. “Alles wat hier met contant geld gebeurde, is al vervangen door pin. Maar hier kun je je niet tegen weren. Je kunt beveiligen wat je wilt en sloten ophangen maar als ze binnen willen komen, gebeurt het blijkbaar toch.”

