Moeder van Siebe schrijft 'Bijzonder babydagboek' voor ouders van kinderen met een beperking

Want Siebe is een 'bijzondere baby'. Een week na zijn geboorte liep hij een ernstige virusinfectie op en kwam op de intensive care terecht. Voor zijn leven werd gevreesd, maar uiteindelijk overleefde hij het. Wel liep hij onherstelbare hersenschade op en loopt hij dus in zijn ontwikkeling in veel opzichten achter op de meeste andere baby's. Voor moeder Magreet was hij de inspiratie om het 'Bijzonder babydagboek' te schrijven.

"Toen we Siebe anderhalf jaar geleden kregen, liep alles toch anders dan waar we ons op voorbereid hadden. We moesten al snel onze verwachtingen bijstellen. Wiebe ging zich bijvoorbeeld pas voor de eerste keer omrollen toen hij veertien maanden was. Bij de meeste kinderen gebeurt dat na zo'n zes maanden. Als je dat soort dingen steeds in een normaal babydagboek leest kan dat soms confronterend of frustrerend zijn. Dus heb ik een boek gemaakt waarbij de mijlpalen op een andere manier benaderd worden."

Herkenning en troost

Een babydagboek dus voor ouders van kinderen met beperkingen. Nou is niet één kind hetzelfde en zullen ouders hun situatie ieder op hun eigen manier ervaren. Toch denkt Magreet Schijvens dat het boek voor heel veel mensen een uitkomst zal zijn en wellicht ook troost zal bieden.

"Het zijn vooral heel veel open vragen, zodat er ruimte is voor heel veel gezinssituaties. Maar bijvoorbeeld ook welke artsen en verpleegkundigen er een grote rol spelen. En er is ruimte voor een lach en een traan. Want het is echt niet alleen kommer en kwel en dat zullen veel ouders met zorgintensieve kinderen bevestigen. Je bent extra dankbaar voor de dingen die wel lukken en Wiebe brengt ons ook heel veel liefde en geluk."

Het 'Bijzonder babydagboek' maakte zij samen met buurvrouw en vriendin Ellen Mullenders. Via haar webshop verkoopt Ellen 'babygerelateerde' artikelen en zo'n dagboek ontbrak nog.

Andere verwachtingen

"Ik heb natuurlijk op de voet kunnen volgen hoe Magreet te werk is gegaan, maar had niet kunnen vermoeden dat het zo'n mooi boek zou worden. Bij baby's en jonge ouders denk je vaak vooral aan pril geluk en een roze wolk. Maar er zijn er ook heel veel die daarbij problemen ondervinden. Ik denk dat dit boek dan ook een echte steun is voor ouders met kinderen met een beperking. Dat ze niet de enige zijn en dat er ook plaats is om met andere verwachtingen te genieten van je 'bijzondere' kind.