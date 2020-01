Dieven scheuren door woonwijken en rijden tegen verkeer in tijdens achtervolging

Drie dieven probeerden dinsdagnacht de politie van zich af te schudden en haalden gevaarlijke stunts uit in Eindhoven. Ze scheurden door woonwijken heen en reden tegen het verkeer in op de Tilburgseweg en Noord-Brabantlaan. De agenten wisten ze uiteindelijk klem te rijden. Ze zijn aangehouden.

De mannen werden betrapt door een agent in een onopvallende politiewagen. Ze vertoonden ‘vreemd weggedrag’ toen ze in een bestelauto vlakbij Liempde reden. Hij gaf het drietal een stopteken, maar de auto ging er snel vandoor.

Op de A2 reden de mannen met 170 kilometer per uur. Ook gooiden ze een doos met cosmeticaspiegels erin uit hun auto. Die doos bleek later te zijn gestolen uit een Roemeense vrachtauto.

Uit auto gesprongen

De achtervolging ging via de N2 naar Eindhoven. Tijdens de wilde achtervolging door de woonwijken, sprong één van de mannen uit de auto. Politieagenten die hun collega te hulp waren geschoten, hielden hem direct aan. De bestelauto, met de andere twee er nog in, werd klemgereden op de Beukenlaan. Het tweetal gaf zich direct over.

In hun auto lagen een koevoet en ander inbrekerswerktuig. De drie mannen zitten voorlopig vast. Het gaat om een vader (56) en zoon (32) uit Eindhoven en een 39-jarige man zonder vaste verblijfplaats. De zoon bleek ook nog gezocht te worden voor een andere diefstal.