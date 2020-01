Kipknotsen en jos brinkies zijn niet aan te slepen nu einde van New Kids-snackbar nadert

Stormloop op New Kids-snackbar met het einde in zicht: ‘Als ze ‘m verplaatsen valt 'ie uit elkaar’

De laatste dagen voor de wereldberoemde cafetaria ’t Pleintje zijn ingegaan. Zondag is de laatste dag. ‘’En dan wordt ie omver gegooid. Hij gaat plat’’, zegt een medewerker van de New Kids-snackbar. Sinds dat nieuws naar buiten is gekomen merken ze bij de friettent dat het extra druk is. ‘’Ze komen uit heel Nederland en zelfs Duitsland nog een keer deze kant op’’, vertelt een medewerker.

"Het gebouw stelt niet veel meer voor. We hebben een mooie tijd hier gehad, vooral door de film. Maar nu is het wel goed zo", vertelt Carlien van Zandbeek, oud-eigenaar en nog altijd werkzaam bij ’t Pleintje.

Ondertussen zijn er ook initiatieven om de snackbar, of eigenlijk frietkot, in het museum te zetten omdat het cultureel erfgoed is. Maar het openluchtmuseum ziet dat niet zitten. In de snackbar vinden bezoekers dat wel een goed idee: "Hij moet behouden blijven. Het is een nostalgische gebouwtje. Misschien moet de gemeente het wel overkopen."

Moet bewaard blijven

Medewerkster Linda van Hintum hoopt dat ook maar denkt niet dat het mogelijk is: ‘’Ik denk dat als je ‘m optilt dat hij uit elkaar valt maar iedereen wil ‘m hebben. Hij moet bewaard blijven, het is toch van de film. Zonde dat hij gesloopt gaat worden.’’ Oud-eigenaar Carlien begint te lachen als het woord verplaatsen valt. ‘’Echt niet, dat gaat ‘m niet worden. Dan stort ie helemaal in.’’

Door de serie en de film New Kids is de friettent een toeristische trekpleister. En omdat de film ook in België en Duitsland te zien is geweest komen ze van over de grens naar Maaskantje. ‘’Het meest verkocht wordt een kipknots en jos brinkie. Die zijn bekend uit de film’’, vertelt de medewerkster. Voor wie het niet weet: een jos brinkie is een frikandel met satésaus.

Afscheid nemen

Een gezin uit Eindhoven is woensdagavond naar Maaskantje afgereisd om nog één keer een frietje te eten in de bekende snackbar. "We willen nog één keer kijken en eten hier", vertelt de moeder van het gezin. "Mijn man is hier al vaker geweest, ik niet. Ik vind het nogal klein. Ik snap wel dat de een nieuwe zaak gaan bouwen."

Ook een klant uit Echt zit zijn gehaktballetje met mayonaise in de snackbar te eten. Al vijftien jaar een vaste klant. "Het is maar een uurtje rijden", vertelt hij. "Ik vind het shit dat ie plat moet, maar er komt iets moois voor terug." De Limburger komt regelmatig naar Maaskantje omdat het in de snackbar gezellig is en de balletjes gehakt lekker zijn.

Sloop

Zondag is de snackbar voor het laatst open. Een paar dagen later opent een frietkar en dan kan donderdag of vrijdag de sloop beginnen. Over vier maanden moet de nieuwe snackbar klaar zijn.