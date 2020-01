Biologieleraar scoort carnavalskraker als Peter Selie: 'Hoemoes dà òk alweer?'

Vrijdag trad biologieleraar Bart Stoop voor het eerst op met zijn nummer voor een kritisch publiek, namelijk de leerlingen van het Newman College. "Vlak van tevoren stierf ik duizend doden en vroeg ik me af waarom ik dit eigenlijk zo graag wilde doen. Na het eerste refreintje werd er gelukkig flink meegedeind en meegezongen. Dat was geweldig."

Peter Selie

Diezelfde dag verscheen het nummer op YouTube en in vijf dagen tijd is het het al 28.000 keer bekeken. Het succes lijkt nu steeds harder te gaan. "De eerste boekingen rondom carnaval zijn al vastgelegd." Over een artiestennaam heeft Bart ook nagedacht en dat is Peter Selie geworden. "Ik heb nagedacht over Jack Fruit, Dick Avocado, Jan Dijvie, maar Peter Selie vond ik het leukst."

'Ik heb een gerecht met kikkererwten, maar hoemoes dà òk alweer?', was het zinnetje dat Bart al jaren geleden op een kladblokje had geschreven en nu de basis is van zijn carnavalsnummer. "Ik schrijf wel vaker grappige zinnetjes op, met het plan er ooit iets mee te doen. Maar ik weet niet hoe dat werkt, dus het bleef lang bij plannen voor een liedje. Maar nu is het er eindelijk."

Kikkererwten

"Het nummer gaat over gezond eten en het lekkers laten staan, maar dan sta je daar met je goede bedoelingen en je kikkererwten en rijst de vraag: ik ging hier iets mee maken maar hoemoes dà òk alweer?"

Het Omroep Brabant radioprogramma Wakker heeft de verse carnavalsartiest meteen geadopteerd om wekelijks verslag uit te brengen van zijn belevenissen. Donderdagmorgen trapte hij af door te vertellen hoe het succes zijn wildste dromen nu al overtreft.