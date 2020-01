Wat later dan normaal, maar de griepgolf komt er nu echt aan

Wat later dan normaal, maar het komt er toch echt van: een griepgolf. Haal de tissues alvast maar in huis, want het wordt de komende tijd snotteren, niezen, hoesten en proesten. Het Gezondheidsinstituut Nivel kondigt aan dat het aantal geregistreerde griepgevallen de grens van een griepgolf overschrijdt.

De afgelopen dagen stroomden de eerste griepgevallen binnen in de wachtkamer van huisarts Edith Plum uit Nuenen. “We mogen pas echt spreken van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 50 patiënten griep hebben op een groep van 100.000 mensen”, vertelt Plum in het radioprogramma Wakker!

Volgens de huisarts komt de griepgolf aan de late kant. “Meestal komt die rond de kersttijd, maar dit jaar was het uitermate rustig. De reden daarvan is onduidelijk. Sommigen denken dat het aan de milde temperatuur ligt, maar daar is nog geen bewijs voor.”

Epidemie

Volgens Plum is Australië het gidsland voor ons land als het over griep gaat . “Australië loopt qua seizoen een halfjaar voor. Toch blijkt het telkens weer moeilijk om een goede voorspelling te doen. Het influenza-virus ontwikkelt zich en daardoor is het ook steeds moeilijk om daar de griepspuit op aan te passen.”

Wat kun je doen om geen griep te krijgen? “Je hoeft jezelf niet op te sluiten. Letten op je voeding en zorgen dat je weerstand in orde is. Verder is het belangrijk om uit de buurt te blijven van mensen die griep hebben, zeker als er flink wordt gehoest en geniesd.”