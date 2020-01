De duurste fles gin ter wereld kost bijna 5 miljoen euro en komt uit Goirle

"Niet de gin zelf zorgt voor de gigantische verkoopprijs", moet Koen toegeven. "Het zit hem voor 99,9 procent in de zeer exclusieve edelsteen die in de fles zit. Het is een 'toermalijn van 65,17 karaat. Hij is van een bevriende Belgische juwelenontwerper Jochen Leën. Zelf kan ik dat niet betalen." Naast de toermalijn zit er 4,5 liter gin in de fles. "Het gaat om onze versie 'London dry' en kost in de winkel 500 euro, zonder toermalijn."

Onverkoopbaar

Voor wie denkt dat zo'n exclusieve fles met dito prijs onverkoopbaar is, heeft het mis. "Het Londense warenhuis Harrods heeft al interesse getoond. Harrods staat bekend om de verkoop van zeer dure spullen waarvan er vaak maar één bestaat", vertelt de brouwer.

Totdat de fles verkocht is, reist de gin van expositie naar expositie die de Belgische juwelenontwerper houdt. Ondertussen profiteren Koen en Skully Gin van alle aandacht die de exclusieve fles gin oplevert.

Opvallen

"Gin is de laatste vier jaar enorm in opmars en overal zijn kleine brouwerijtjes. Om je te onderscheiden en op te vallen, moet je nieuwe en aparte dingen doen. Vandaar deze extreem dure fles gin."

Het Goirlese bedrijf viel ook al op met hun eetbare gin tonic . (Foto: Skully Gin)

"Eerder presenteerden we de eerste eetbare gin-tonic. Een 3D-printer printte toen ons logo waarin het drankje was verwerkt op een lepel als amuse. We werken vaak samen met kunstenaars en ontwerpers. Daardoor hebben we regelmatig flessen in ons assortiment die door kunstenaars ontworpen zijn."