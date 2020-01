Amateurclubs uit de grote steden zijn grote afwezigen in hoogste regionen amateurvoetbal

Een voorbeeld van een club uit een grote stad die ooit top was, maar het nu moeilijk heeft is RKVV Wilhelmina uit Den Bosch. De Bosschenaren speelden in de vorige eeuw op erg hoog niveau en hebben zelfs een tijdje betaald voetbal gespeeld. Ze spelen nu in de vierde klasse. Door een aantal problemen zijn ze afgezakt.

Er blijken vier duidelijke redenen te zijn waarom amateurvoetbalclubs in de grote steden het moeilijker hebben dan clubs in kleinere gemeentes en dorpen:

Minder saamhorigheidsgevoel en binding

Minder vrijwilligers

Minder sponsoren stappen in de club

Minder doorstroom jeugd

Saamhorigheidsgevoel

Het allergrootste probleem voor de amateurvoetbalclubs in de grote steden is binding. Die blijkt bij clubs in de stad een heel stuk minder dan bij clubs die in kleine gemeentes en dorpen voetballen. Daar is de voetbalclub vaak de plek waar heel het dorp voetbalt en samenkomt. In de steden is er er simpelweg meer te doen en vervult de voetbalclub die rol niet.

Vrijwilligers

In grote steden blijkt de animo tot vrijwilligerswerk een stuk minder. Elke voetbalclub heeft wel een materiaalman. In de grote steden zijn het toch vaak meerdere mensen die die rol vervullen. Bovendien hebben veel clubs een groot tekort aan kader en bestuursleden.

Bekijk in onderstaand kaartje op welk niveau de amateurclubs uit de grote steden voetballen en lees dan verder.

Sponsoring

Een groot probleem is sponsoring. Ook in het amateurvoetbal is geld van invloed op de prestaties. Het blijkt dat 'grote' sponsoren niet staan te trappelen om clubs in de steden te steunen. Volgens Jeroen van de Berg van de amateurvoetbalwebsite Hollandse Velden is dat begrijpelijk: "Hoe kunnen sponsoren uit grote steden een club steunen waar weinig mensen samenhang voelen?" Ook stappen sponsoren vaak niet in omdat er veel bestuurswisselingen zijn bij de amateurclubs in de grote steden.

Bekijk hier de video over een amateurclub die te maken heeft met de problemen en lees daarna verder:

Doorstroming jeugd

De doorstroming van de jeugd bij de amateurclubs in de grote steden is een groot probleem, stelt Erwin Raaijmakers van Amateurvoetbal Eindhoven. "Jeugdspelers in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar stoppen in de grote steden relatief vaak met voetballen. Daardoor stromen er weinig spelers door naar het eerste." Veel jongeren in de grote steden blijken liever te gaan werken dan voetballen.

De beste

VV Baronie uit Breda is de uitzondering op de regel. De Bredase voetbalclub speelde in 2011 nog in de Topklasse (3e divisie). Tegenwoordig zijn ze te vinden in de hoofdklasse. VV Baronie is ook nu de hoogst spelende club uit een van de grote Brabantse steden. Overigens zijn de Kozakken Boys uit Werkendam de hoogst spelende amateurclub van Brabant, zij spelen in de Tweede Divisie.