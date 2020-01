Jump XL had nooit vergunning mogen krijgen voor trampolinecentrum in kerk

De gemeente Den Bosch had nooit een vergunning mogen geven aan Jump XL dat zich in de San Salvatorkerk wilde vestigen. Dat oordeelde de rechtbank donderdag. Het trampolinecentrum is er uiteindelijk nooit gekomen. De vergunning is in oktober vorig jaar al ingetrokken op verzoek van het bedrijf, maar de rechter deed alsnog uitspraak.

Volgens de rechter had er beter gekeken moeten worden naar onder meer de parkeergelegenheid in het gebied rond de kerk en de geluidsoverlast die zo’n bedrijf in de omgeving zou veroorzaken.

Onrust in de buurt

Het Bossche bedrijf Jump XL, met onder meer vestigingen in Oisterwijk, Waalwijk en Eersel kreeg in maart 2018 de vergunning om zich in de kerk in de wijk Orthen te vestigen.

Dat zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden tekenden bezwaar aan bij de gemeente, omdat ze bang waren voor overlast van het verkeer en herrie. De gemeente schoof die bezwaren in september van dat jaar opzij.

LEES OOK: Angst voor overlast met komst van trampolinecentrum in kerk in Orthen

De gemeente ging bij het verlenen van de vergunning uit van de parkeernorm zoals die bij een sporthal geldt. Maar volgens de rechter was dat verkeerd omdat dat niet de juiste bestemming van het pand is. De gemeente heeft ook onvoldoende rekening gehouden met stemgeluiden van vertrekkende en aankomende mensen.

En er is onvoldoende onderzocht of de verkeersveiligheid in het geding zou komen vanwege de hoeveelheid bezoekers en auto’s die van en naar het trampolinecentrum zouden gaan.