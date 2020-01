Mayke kreeg acht Canadese muzikanten over de vloer die hun Europese tour begonnen zonder slaapplek

De Canadese band Bywatercall speelde woensdagavond zijn eerste Europese concert in café 't Rozenknopje in Eindhoven. De formatie heeft net een nieuw album uit en trekt de komende weken langs allerlei Europese steden.

Vlak voordat ze in Eindhoven de de eerste tonen inzetten, bleek dat er iets fout was gegaan met de boeking van een overnachting voor de acht bandleden. Eigenaar Niek van de Klundert belde Mayke, die even verderop in dezelfde straat woont, met de vraag of de muzikanten bij haar mochten slapen. "Laat maar komen", was haar reactie.

Mayke had nog nooit van de band gehoord en was erg onder de indruk wat ze op het podium hoorde.

Lees verder onder Facebook post

Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. "Het management had iets moeten regelen, maar ik ben blij dat Mayke ons met z'n achten zo hartelijk heeft opgevangen, ook al was het heel onverwacht", zegt zangeres Meghan Parnell terwijl ze nog op een van de matrassen ligt.

Koffie en bourbon

Ondertussen zijn de andere muzikanten al aan hun ontbijt begonnen. De drummer bakt een eitje en tussen de hagelslag en pindakaas staan flessen whiskey. Op de vraag of dit gebruikelijk is voor de band antwoordt een van de leden: "Dit is een goed ontbijt: koffie en bourbon."

Donderdag vertrekt de band naar Duitsland en daarna ook nog naar Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Zaterdag spelen ze nog één keer in Nederland. Dan staan ze in Weert.