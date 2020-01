Advocaten en familie gefrustreerd over behandeling van Johan van Laarhoven: 'Niet menselijk'

De advocaten en broer van Johan van Laarhoven zijn erg gefrustreerd over het feit dat zij de ex-coffeeshopbaas niet even mochten zien toen hij in Nederland aankwam. Ook hadden ze gehoopt dat hij meteen medische hulp zou krijgen in Nederland. Dat zeiden ze tijdens een persconferentie op Schiphol, vlak nadat Van Laarhoven geland was.

Johan van Laarhoven zelf was daar niet bij. Hij moest meteen naar de gevangenis in Vught. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp, advocaten Gerard Spong, Geert-Jan en Carry Knoops en Johan's broer Frans van Laarhoven spraken wel tijdens de persconferentie.

Kijk hieronder de hele persconferentie terug.

De broer van Johan en de aanwezige advocaten deden hun beklag over het feit dat Johan geen contact mocht hebben met zijn familie bij aankomst. “Ik had echt gerekend op een beetje menselijkheid”, zei Frans van Laarhoven daarover.

LEES OOK: Frans teleurgesteld dat hij broer Johan van Laarhoven geen hand mocht geven bij aankomst op Schiphol

Het ging ook over de gezondheid van Van Laarhoven. Die is volgens de aanwezigen erg slecht. De broer van Johan hoopte dat hij donderdagavond meteen naar het ziekenhuis gebracht zou worden. Dat is niet gebeurd. "We hadden een team klaarstaan dat vandaag zou beginnen met hem onderzoeken maar helaas is dat niet gelukt", aldus Frans.

Ook willen ze een schadevergoeding van de Staat voor de manier waarop Van Laarhoven in de Thaise cel belandde. "Voor hoeveel precies weet ik nog niet maar het bedrag zal vele nullen hebben", zei Gerard Spong.

Veroordeeld in Thailand

De Tilburger werd door de Thaise rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar voor het witwassen van drugsgeld. Vorig jaar is door de Nederlandse overheid een procedure gestart om hem de rest van zijn straf in Nederland te laten uitzitten.

De advocaten van Van Laarhoven laten weten dat ze de minister om gratie gaan vragen. Ze willen dat de resterende straf wordt kwijtgescholden.

Lees alles over de zaak van Johan van Laarhoven op onze themapagina.