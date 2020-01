Frans teleurgesteld dat hij broer Johan van Laarhoven geen hand mocht geven bij aankomst op Schiphol

De teleurstelling was van het gezicht van Frans van Laarhoven af te lezen. Tijdens de persconferentie donderdagavond vertelde de broer van Johan van Laarhoven dat de familie Johan niet mocht begroeten bij zijn aankomst op het vliegveld. "Hij was zo dichtbij, maar ook heel ver weg."

"We waren er helemaal klaar voor. We stonden onderaan de trap op het platform en we zagen het vliegveld taxiën. Tot onze verbazing werd ons verboden om mijn broer een hand te geven. We werden door de marechaussee weggestuurd want van hoger hand was bepaald dat wij hem niet mochten ontmoeten", vertelde Frans van Laarhoven die als eerste mocht spreken tijdens de persconferentie.

Kleding

Hij vertelde kalm maar ook geëmotioneerd over het moment dat zijn broer na 5,5 jaar in een Thaise cel weer in Nederland aankwam. "Hij heeft 5,5 jaar in een gevangenispak rondgelopen. De advocaat in Thailand heeft hem een t-shirt en lange broek gegeven. Wij hadden wat spullen verzameld, zoals zeep, een tandenborstel, een scheerapparaat... dus daar stonden we. Ik denk: ik geef mijn broer een hand en kan hem wat basisspullen geven. Helaas, Johan werd kennelijk afgevoerd naar de gevangenis zonder dat wij maar één moment konden spreken."

De familie vindt dat moeilijk, zei Frans. "Ik had gehoopt dat hij vandaag naar een ziekenhuis gebracht kon worden want hij heeft echt medische hulp nodig. We hadden een team klaarstaan die vandaag zouden beginnen met hem onderzoeken maar helaas is dat niet gelukt. Hij zal het wel erg koud hebben. Maar hij heeft één geluk: hij mag vanavond in een bed slapen. Misschien is dat een schrale troost. Ik hoop dat ik hem morgen wel kan bezoeken."

