Kijk nu live naar persconferentie over terugkeer Johan van Laarhoven

Drukte in de ruimte van de persconferentie.

AMSTERDAM/TILBURG -

Nadat Johan van Laarhoven donderdagavond is geland op Schiphol, vindt daar een persconferentie plaats van zijn familie en advocaten. De voormalig coffeeshophouder uit Tilburg heeft de afgelopen jaren doorgebracht in een Thaise cel en is nu overgedragen aan Nederland.