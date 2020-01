Scheidsrechter geschorst na uitspraak over ‘tien kleine negertjes’

De KNVB heeft scheidsrechter Jan Tielen voor drie maanden geschorst, waarvan één maand voorwaardelijk. Ook krijgt hij een proeftijd van twee jaar. Hij krijgt de straf omdat hij in november vorig jaar de voetballers van amateurclub SIOL in Katwijk vergeleek met 'tien kleine negertjes'.

De arbiter betuigde tijdens en na de wedstrijd spijt over zijn opmerking. Hij schreef ook een brief naar de spelers waarin stond dat hij de opmerking niet racistisch bedoeld had.

"Doordat spelers tegen het einde van de wedstrijd in de duels steeds vaker ten val kwamen, kwam bij mij een oude uitdrukking naar boven. Deze uitdrukking - 'het lijkt hier wel het verhaal van de tien kleine negertjes' - sprak ik, zonder erbij na te denken, uit", stond toen in de brief.

Straf

De scheidsrechter kan niet meer in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. Er was vier maanden schorsing geëist, want de spelers voelden zich erg beledigd door de opmerking. De tuchtcommissie acht racisme noch discriminatie bewezen. Ook heeft ze rekening gehouden met het feit dat de man een excuusbrief heeft gestuurd en zichzelf na de uitspraak op non-actief heeft gezet, zegt de KNVB.

Omdat Tielen inmiddels twee maanden op non-actief heeft gestaan, mag hij direct weer aan de slag als scheidsrechter.

