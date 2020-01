Negen onopgeloste Brabantse moord- en vermissingszaken op nieuwe coldcase-kalender

52 onopgeloste zaken staan er dit jaar op. Negen zijn 'Brabants'. De kalender wordt voor de vierde keer verspreid in gevangenissen en TBS-klinieken .

Een overzicht van de Brabantse zaken.

1989 - Wies Hensen, Budel

Wies Hensen (32) bezoekt op 29 augustus 1989 de kermis in haar woonplaats en verdwijnt. Een dag later vindt de politie haar naakte lichaam in een sloot in Dommelen. Ze blijkt te zijn gewurgd. De politie gaat uit van een 'seksueel motief'. Onderzoek levert alleen op dat ze op de kermis is gezien samen met twee of drie onbekende mannen.

1990 - Anoeschka Wezenbeek, Budel-Dorpplein

De 15-jarige Anoeschka Wezenbeek gaat op 22 januari dertig jaar geleden een brief posten en nog even naar een vriendin. Maar daar komt ze nooit aan Ze wordt als vermist opgegeven. De politie vindt haar fiets en jas. Drie weken laten vindt de politie ook haar lichaam in de Zuid-Willemsvaart in Weert bij Sluis 16, bij de oude Philipsfabriek. Een dader is nooit gevonden. De zaak is een keer heropend maar dat leverde ook niks op.

Anoeschka Weezenbeek

1997 - Orhan Kirhac, Roosendaal

Orhan Kirhac (42) woont in de Antoniusstede en heeft zijn appartement ingericht als gokruimte. Vaak speelde hij om grote bedragen en hij leende ook geld uit. Mogelijk heeft zijn dood daar iets mee te maken. Zijn lichaam wordt op 4 maart 1997 gevonden op de Goudbloemsedijk in het buitengebied van Hoeven. Hij ligt naast zijn Opel, op zijn buik met steekwonden en schotwonden.

1997 - Marcel Carton, Breda

De politie vindt de 53-jarige Marcel Carton zwaargewond in zijn woning aan de Grote Markt in Breda. Kort daarna overlijdt hij. De politie ziet aan de sporen dat de man is doodgeslagen. Ze vinden ook bloedsporen in park Valkenberg. Carton was homo en pikte daar wel eens jongens op. Later wordt een dakloze opgepakt maar vrijgesproken.

1998 - Gerard Hülscher, Rijsbergen

Op 14 juli 1998 vindt de Belgische politie in Malle de uitgebrande auto van Gerard Hülscher uit Rijsbergen. Maar van hem zelf is geen spoor. De man had contacten in de criminele wereld, met onder meer mensen van de beruchte Yorkbende. De Rijsbergenaar had ook een containerbedrijf in Rotterdam. De politie heeft diverse keren naar hem gezocht. De opgravingen leverden niets op.

1998 - Pasgeboren meisje, Baarle-Nassau

Bij camping Rustoord aan de Bredaseweg vinden voorbijgangers op 9 augustus 1998 een vuilniszak met een kartonnen doosje. Daarin ligt een pasgeboren meisje dat overleden is. Er zit een briefje bij waarop staat dat ze op 7 augustus is geboren. De afzender schrijft daarin om goed voor het kind te zorgen. Het meisje wordt begraven in Baarle-Nassau. De politie speurt nog lang naar de moeder maar dat levert niets op.

1998 - Rachid EL Oiryachi, Helmond

Rachid EL Oiryachi (34) gaat naar een afspraak in Boxtel. Zijn vrienden willen hem daarna ophalen maar hij komt niet opdagen. De man zat in de drugswereld en de politie denkt dat er ruzie is ontstaan over een drugsdeal. Er wordt geen enkel spoor meer van hem gevonden. Getuigenoproepen zorgen nooit voor een doorbraak.

2007 - Gerrie van Erp, Best

29 april 2007 is een feestelijke dag in Brabant, PSV viert het kampioenfeest. Op de Sonseweg is het echtpaar Van Erp ook onderweg naar huis van een feestje. Hun kleinkind heeft de communie gedaan. Als ze vanuit Best naar Son rijden, komt een auto hen tegemoet. Een inzittende van die auto gooit een steen naar hun wagen. Die vliegt door de voorruit. Meneer Van Erp verliest de macht over het stuur, botst op een boom en raakt in coma. Als hij later in het ziekenhuis ontwaakt, hoort hij dat zijn vrouw Gerrie op slag dood was en intussen is begraven. Er volgden wel aanhoudingen maar er was te weinig bewijs, waarna vrijlating volgt.

De vrouw van Bert van Erp overleed nadat er een steen tegen hun auto werd gegooid.

2007, Sheikmoes Sindy, Schijf

De politie vindt op 24 juli 2007 op een oprit van een huis aan de Nederheide in Schijf het lijk van Tilburger Sheikmoes Sindy (24). Het slachtoffer roofde wietkwekerijen leeg en gebruikte daarbij ook vuurwapens. In het onbewoonde huis zit een wietkwekerij. De politie spoort diverse verdachten op maar doorslaggevend bewijs wordt nooit gevonden.

De plek waar Sheikmoes Sindy werd gevonden.

De coldcase-kalender is ook ONLINE te bekijken en heeft ook een toelichting met links naar vorige jaren. Er zit uitleg bij in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Voor alle zaken zijn beloningen uitgeloofd. De politie hoopt dat er lezers zijn die wat meer weten en tips kunnen geven.

De politie kan het onderzoek heropenen en ook bij oudere zaken nog steeds mensen arresteren en voor de rechter brengen.