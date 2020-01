De nieuwe achtbaan van de Efteling is klaar, nu wordt de Alpenweide nog gebouwd

De laatste baandelen van de nieuwe attractie Max & Moritz in de Efteling zijn gelegd. (Foto; Efteling)

KAATSHEUVEL -

De laatste twee baandelen van de nieuwe familie-achtbaan in de Efteling, Max & Moritz, zijn vrijdagmorgen geplaatst . Na het bevestigen van bijna vijfduizend bouten en moeren zijn de baandelen gemonteerd. Daarmee is de achtbaan, bestaande uit twee banen, compleet. Vanaf dit voorjaar is de attractie Max & Moritz toegankelijk voor bezoekers.