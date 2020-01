Beschermd koraal in beslag genomen bij drugsactie in Den Bosch, ook hennepkwekerij ontdekt

Bij een drugsactie van de gemeente Den Bosch is donderdag in een huis aan de Fuutlaan in de dorpskern Engelen een hennepkwekerij aangetroffen. Omdat er een vermoeden van witwassen bestaat, werden bij de inval ook enkele auto’s en sieraden in beslag genomen. Ook werden meerdere aquariums met beschermd koraal in beslag genomen.

Dat koraal was illegaal in bezit, zo laat de gemeente Den Bosch weten. In het huis werden 550 hennepplanten gevonden. De inval vond plaats in het kader van een grote drugsactie waarbij meerdere adressen werden bezocht. Het is nog niet duidelijk of er ook op andere plekken iets is gevonden.

Bij de actie werkte de gemeente samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, Enexis en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.