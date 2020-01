Beschermd koraal in beslag genomen bij drugsactie in Den Bosch, ook hennepkwekerijen ontdekt

DEN BOSCH -

Bij een drugsactie van de gemeente Den Bosch is donderdag in een huis aan de Fuutlaan in de dorpskern Engelen een hennepkwekerij aangetroffen. Omdat er een vermoeden van witwassen bestaat, werden bij de inval ook enkele auto’s en sieraden in beslag genomen. Ook werden meerdere aquariums met beschermd koraal in beslag genomen.