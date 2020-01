Hackers probeerden computersysteem Amphia Ziekenhuis in Breda binnen te komen

Hackers hebben geprobeerd het computersysteem van het Amphia Ziekenhuis in Breda binnen te komen. Dit werd geprobeerd via het Citrix-systeem. Onlangs bleek dit systeem kwetsbaar te zijn voor aanvallen. Meerdere Brabantse gemeenten en zorginstellingen gebruiken Citrix, sommigen hebben het vanwege het risico op aanvallen preventief uitgeschakeld. Brabant Water besloot hetzelfde te doen na vragen van Omroep Brabant.

De poging om binnen te dringen in het Amphia Ziekenhuis was niet succesvol. "Toen in december duidelijk werd gemaakt dat Citrix een kwetsbaarheid heeft, heeft Amphia extra maatregelen genomen om de data te beschermen", aldus een woordvoerder. Daarna is nog geprobeerd om binnen te komen.

Brabant Water

Er is volgens het ziekenhuis geen sprake van een datalek. "We kunnen zien dat men iets heeft geprobeerd. Dat is heel vervelend, maar het belangrijkste is het beschermen van de data van ons ziekenhuis."

Verschillende gemeenten en instellingen maken gebruik van het Citrix-systeem, vooral om medewerkers thuis te laten werken. Brabant Water deed dit ook, maar heeft het systeem na vragen hierover van Omroep Brabant uitgeschakeld. In verband met de veiligheid wil Brabant Water niet dieper op de zaak ingaan, wel zegt men dat ze niet gehackt zijn.

Drie gemeenten

Tientallen Brabantse gemeenten gebruiken Citrix. Van Halderberge, Someren en Goirle is inmiddels bekend dat ze het systeem preventief uitgeschakeld hebben.

Anderen gemeenten laten aan Omroep Brabant weten maatregelen genomen te hebben en de situatie nu als veilig te beschouwen.