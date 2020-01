Broer Frans na ontmoeting met Johan van Laarhoven: 'Een hand en knuffel is genoeg'

Het weerzien met zijn broer was wel even wennen voor Frans. De vitale Johan was veranderd in een lichamelijk wrak. "Ik ben heel erg geschrokken. Johan ziet er heel erg slecht uit. Het gaat niet goed met hem. Hij is vermagerd en loopt met een stok. In zijn ogen lees je de pijn. Vanmiddag gaan we er in het kort geding voor pleiten dat hij echt naar het ziekenhuis moet."

Bekijk hieronder de reactie van Frans van Laarhoven na het verlaten van de gevangenis:

Knuffel

De euforie overheerst bij Frans, nu zijn broer na 5,5 jaar terug in Nederland is. "Het was geweldig om hem te zien. We zijn mensen van weinig woorden. Een hand en een knuffel, dat zegt genoeg. Eindelijk zag ik mijn broer weer. We kunnen weer samen gaan optrekken, wat we vroeger ook deden. Ik sta hier met een blij gevoel."

Gesprekken in detail over de afgelopen jaren zijn tijdens de ontmoeting niet gevoerd. "Dat komt de komende weken wel. We hadden ook wat andere zaken te bespreken."

Of Frans eraan getwijfeld heeft ooit zijn broer nog te zien? "Wel toen Johan in eerste instantie tot 103 jaar was veroordeeld. Ik dacht: 'Die man ga ik nooit meer zien'. De laatste maanden groeide het vertrouwen met de dag. Op het laatst heb ik de uren, minuten, seconden afgeteld tot het zover was."

Eerder op de dag bezochten advocaten Gerard Spong en Sidney Smeets Johan van Laarhoven in de gevangenis. Spong sprak van een emotioneel weerzien.

