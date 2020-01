Duidelijkheid rond medische hulp Van Laarhoven laat nog even op zich wachten

Of Tilburger Johan van Laarhoven in aanloop naar zijn volgende strafzaak in Nederland medische zorg in een normaal ziekenhuis krijgt, is nog maar de vraag. Ook is nog niet duidelijk of Van Laarhoven zijn gratieverzoek thuis mag afwachten. De rechter doet vrijdag 24 januari uitspraak in het kort geding in Den Haag. Johan van Laarhoven was zelf niet bij de zitting, zijn broer Frans wel.

De advocaten van de voormalig coffeeshophouder, Gerard Spong en Geert-Jan Knoops, hadden het kort geding aangespannen. Van Laarhoven is volgens zijn advocaten in zeer slechte conditie en medisch personeel van een gevangenis kan hem volgens hen niet voldoende helpen.

Smeekbede om medische behandeling

Vrijdagmorgen is Van Laarhoven al medisch onderzocht in de gevangenis van Vught. De arts die dat onderzoek deed, zag geen acute noodzaak voor een opname in een ziekenhuis. Volgens de advocaten is Van Laarhoven zo ziek dat hij geen week meer kan wachten. Ze smeekten bijna om Van Laarhoven medisch te laten behandelen in een ziekenhuis.

De landsadvocaat vindt echter dat Van Laarhoven ook vanuit Vught kan worden behandeld. Ze verwezen ook naar een 'fit-to-fly'-verklaring die Thailand aan Van Laarhoven gaf om te mogen vliegen.

Johan van Laarhoven moet ook nog een deel van zijn Thaise veroordeling in Nederland uitzitten. Hiervoor willen zijn advocaten gratie vragen.



Nederland heeft een dubieuze rol in de veroordeling in Thailand, oordeelde de Nationale ombudsman eerder. Van Laarhoven bracht vijfeneenhalf jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel door, nadat hij tot 103 jaar celstraf was veroordeeld voor het witwassen van 20 miljoen euro.



Onder druk van de Nationale ombudsman begon de Nederlandse overheid een procedure om Van Laarhoven zijn straf hier uit te laten zitten. De Nationale ombudsman oordeelde dat Nederlandse aanklagers de Thaise politie aanwijzingen gaven waardoor Thailand hem kon arresteren.



Belastingfraude, criminele organisatie en witwassen

Nu de voormalig eigenaar van The Grass Company in Nederland is, moet hij nog tien jaar en acht maanden van de Thaise straf uitzitten. Ondertussen kan de strafzaak beginnen waar Van Laarhoven in Nederland van verdacht wordt. Justitie verdenkt de voormalig coffeeshophouder van belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van twintig miljoen euro. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt in de tijd dat hij eigenaar was van coffeeshopketen The Grass Company.

In deze video leggen we je uit hoe Johan van Laarhoven in ‘de Thaise hel’ belandde.

Lees alles over de zaak van Johan van Laarhoven op onze themapagina.