Veel vreugde bij finish Dakar Rally: 'Dit stond al lang op mijn verlanglijstje'

Blijdschap en opluchting overheersen aan de finishlijn. De Brabantse coureurs, die elkaar allemaal kennen, feliciteren elkaar. Even is bijna iedereen blij.

Eerste keer

Bij sommigen is de blijdschap nog net wat groter dan bij de rest. Michiel Becx (in zijn tweede Dakar) en Janus van Kasteren (in zijn derde Dakar) halen voor het eerst de finishlijn. "Dit stond al lang op mijn verlanglijstje", zegt Becx met een grote glimlach.

Maar niet iedereen is tevreden. Erik van Loon had deze rally heel veel technische problemen en in de laatste etappe had hij zijn zoveelste klapband. "Een matige Dakar", noemt hij het.

Straver en Harmsen

Niet alle Brabanders haalden de finish. Edwin Straver crashte donderdag hard en ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook motorcoureur Olaf Harmsen viel uit na een harde val, hij maakt het naar omstandigheden goed.

Bekijk hieronder de reacties van alle Brabantse deelnemers.



Janus van Kasteren had nog geen medaille

Kopman Janus van Kasteren van Team de Rooy werd zesde bij de trucks. Daar was hij 'honderd procent tevreden' mee, hoewel hij vooraf op meer had gehoopt. Maar het belangrijkste was de finish. Want in zijn vorige twee Dakar-deelnames haalde hij die niet. "Ik had nog geen medaille. Dus ik ben hier blij mee."

Jan van de Laar 'Prachtig avontuur'

Als een van de weinige Brabantse coureurs reed Jan van de Laar vrijdag op de limiet. De gebroeders Van de Laar wilden per se niet meer zakken in het klassement. In hun gele DAF reden ze een prima rally. "Een prachtig avontuur", noemt Jan het. Vader Fried, de initiatitor van het rallyteam, kan trots zijn op zijn zoons.

Michiel Becx: 'Stond al lang op verlanglijstje'

Vorig jaar hield Michiel Becx het in zijn auto maar een paar Dakar-etappes vol. Maar dit jaar, als snelle assistentie van Team de Rooy, reed hij de rally zonder al te veel problemen uit. En blij dat hij daarmee was. "De finish halen stond al heel lang op mijn verlanglijstje."

Kees Koolen: vijf uit vijf

Kees Koolen doet unieke dingen. Hij reed als eerste de Dakar uit in alle vier de disciplines (motor, quad, auto, truck). Toen de organisatie dit jaar de side-by-side-buggy als extra discipline toevoegde, moest en zou hij in zo'n buggy deelnemen. Samen met navigator Jurgen van den Goorbergh haalde hij de finish, zij het met moeite. En dus heeft Koolen nu als enige in alle vijf de categorieën de finish gehaald.

Raph van den Elshout: 'Ging gewoon supper'

Raph van den Elshout uit Zevenbergen is navigator bij het Firemen Dakar Team. Vorig jaar haalden de brandweermannen op hun tandvlees de finish, nu ging het een stuk makkelijker. "We hebben een ontzettend lekkere rally gereden."

Vick Versteijnen: 'Veel gesleuteld'

Trucker Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek haalde de finish, maar niet officieel. Door technische problemen moest hij een etappe overslaan en dus mag hij vrijdag niet over het finishpodium rijden. Dat vindt hij niet zo'n ramp. "Mijn avond wordt er niet minder door."

Erik van Loon: 'Matige Dakar'

Het was niet de Dakar Rally van Erik van Loon. De gedroomde top tien-plek raakte al snel uit beeld. Veel technische problemen, een botsing met een MINI en tig klapbanden speelden Van Loon parten. Of hij volgend jaar terugkomt? "Daar moet ik nog even over nadenken."

Paul Spierings: dubbel gevoel

Motorcoureur Paul Spierings stond met een dubbel gevoel aan de finish. Blij en trots op zijn 25e plek, maar ook bezorgd om het lot van Edwin Straver. De afgelopen week reden de twee mannen veel samen.

