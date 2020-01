Motorcoureur Edwin Straver in kritieke toestand na zware val tijdens de Dakar Rally

Motorcoureur Edwin Straver is gewond geraakt na een zware crash in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally. De coureur uit Rijswijk in de gemeente Altena kwam donderdagochtend hard ten val en is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn vrouw moest hij gereanimeerd worden. Zijn bovenste nekwervel is gebroken.

De Brabander is zeer ernstig gewond opgenomen in het Saudi German Hospital in Riyad. Edwin reed 50 kilometer per uur toen hij viel en daarbij ongelukkig terecht kwam. Andere coureurs sloegen gelijk alarm en de medische helikopter was er snel bij om eerste hulp te verlenen.

Geen hartslag

In een verklaring laat de vrouw van Straver weten dat de motorrijder 'ongeveer tien minuten geen hartslag heeft gehad. Hij is ter plekke gereanimeerd door artsen van de organisatie .' In het ziekenhuis is inmiddels vastgesteld dat hij zijn bovenste nekwervel heeft gebroken.

Tijdens de laatste rustdag gaf Edwin nog aan graag de finish te halen omdat daar zijn familie op hem wacht. Hij liet ook weten dat hij zich bewust was van de gevaren van de Dakar Rally. "Ik ga niet zomaar over een duin heen als ik niet kan zien wat erachter zit."

De 48-jarige Straver was bezig aan zijn derde Dakar Rally. Hij deed alle keren mee in het kistklassement. Vorig jaar, tijdens de laatste editie van de Dakar in Zuid-Amerika, eindigde Straver op de dertigste plaats algemeen en schreef hij het kistklassement op zijn naam. Hij stond tot deze dramatische race op de 38ste plek in het klassement

Zondag overleed de 40-jarige Portugese motorcoureur Paulo Goncalves. Hij kreeg een hartaanval tijdens de Dakar Rally.