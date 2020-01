Brabantse Dakar-deelnemers maken zich op voor zware tweede week: 'Plankgas, geen genade'

Paul Spierings: 'Ik kom steeds meer in de flow'

Motorrijder Paul Spierings maakte in de eerste week 'helemaal niks' mee. Dat is positief, want hij kon zonder al te veel problemen doorrijden. De laatste dagen stijgt hij flink in het klassement en de top 20 is in zicht, Maar de finish halen is het belangrijkst. "Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Kistrijder Edwin Straver: 'Wil per se de finish halen'

Net als Spierings is ook Edwin Straver blij dat we de meeste stenen gehad hebben en steeds meer over zand gaan rijden. "Daar hebben wij rijden op geleerd vroeger, op het zand. Dat gaat echt lekker."

Teambaas Bart van der Velde van BAS Dakar: 'Etappezege en drie uitvallers'

Voor het Brabantse BAS Dakar-team was het een rare week. Het vriendenteam uit Boekel en omstreken leverde dit jaar voor het eerst ooit een etappewinnaar, in de persoon van de Botswanees Ross Branch. Maar in de eerste week vielen ook al drie van de negen motorrijders van het team uit met flinke crashes.

Erik van Loon: 'Saoedi-Arabië is prachtig'

De hoop om de top 10 van het klassement te halen is voor Erik van Loon al vervlogen. Een hoop technische problemen gooiden in de eerste week roet in het eten. Toch geniet hij in Saoedi-Arabië. "Toen ik hoorde dat het hier zou zijn was ik toch nog wel enigszins sceptisch, maar het valt 110 procent mee. Aardige mensen, schitterend land, ik heb het heel erg naar m’n zin."

Jan van der Laar: 'Vooral genieten'

De broers Jan en Ben van der Laar zitten dagelijks samen in de cabine van hun DAF. Helaas vanwege gezondheidsredenen zonder vader Fried, de naamgever en oprichter van hun rallyteam. Maar iedere dag bellen ze met pa om het te vertellen hoe het ervoor staat. En natuurlijk willen ze, ook voor hem, de finish halen.

Janus van Kasteren: 'Zit nog meer in het vat'

In zijn eerste jaar als kopman van Team de Rooy doet Janus van Kasteren het naar behoren. De Veldhovenaar staat zesde bij de trucks, maar hij aast op de mannen vlak voor hem. "Ik denk dat we die wel kunnen pakken."

Vick Versteijnen: 'Plankgas, geen genade'

Trucker Vick Versteijnen had de afgelopen dagen heel veel pech. Zoveel pech dat hij uitviel in de officiële rallen en alleen nog maar voor dagsuccessen kan strijden. Op de rustdag heeft hij goed uitgerust. "Morgen gaan we er weer tegenaan. Plankgas, geen genade."

Kees Koolen: 'We staan tien plekker lager dan ik verwacht had'

Kees Koolen wil in alle Dakar-klasses de finish gehaald hebben. Dus toen de organisatie dit jaar besloot om een nieuwe klasse voor side-by-side-buggy’s in het leven te roepen, moest hij daar wel aan meedoen. Halverwege staat hij op plek 19 in het klassement en dat is tien plekken lager dan hij vooraf gedacht had. "Maar we zitten er nog wel in. Finishen is het hoofddoel."

Michiel Becx: 'Het is geen strafwerk'

Michiel Becx, door ons Bezemwagen Becx gedoopt, verzorgt de snelle assistentie voor Team de Rooy. Hij heeft z’n nut al flink bewezen, want in de eerste dagen moest hij regelmatig zijn teamgenoten helpen. Becx schikt zich prima in zijn rol, want hij hoeft niet zo nodig op de limiet te rijden. Hij ziet de Dakar Rally als een soort van vakantie. "Het enige nadeel is dat we vaak laat binnen zijn en de komende week waarschijnlijk een paar keer in het donker moeten rijden.

