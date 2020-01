Maarten van der Weijden klaar voor 102 kilometer zwemmen in 24 uur: 'Pijnlijker dan Elfstedentocht'

Het doel van de actie is ook dit keer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat het een monsterklus wordt, is duidelijk. Om het huidige record te verbreken, moet de zwemmer uit Waspik minimaal 101,9 kilometer zwemmen in 24 uur. "Ik heb goede hoop dat het gaat lukken."

We volgden Maarten van der Weijden op zijn laatste zware trainingsdag:

'Pijnlijker'

Deze recordpoging is heel anders dan de memorabele Friese Elfstedenzwemtocht van afgelopen zomer. "Ik moet nu een stuk sneller gaan zwemmen. Dat maakt het pijnlijker", weet de Olympiër uit Waspik.

In totaal moet hij 4076 baantjes van 25 meter afleggen in het Oosterhoutse binnenbad de Warande. "Je hebt dan niet de tijd om even langzamer te zwemmen, op het moment dat je het even zwaar hebt. Dat kon in Friesland wel."

"Je komt na uren zwemmen in een soort van meditatieve status."

Extreem

Hoe extreem Maartens uitdagingen vaak ook klinken, toch kan hij er ook van genieten. "Je komt na uren zwemmen in een soort van meditatieve status. Het leven is heel vaak gehaast. Als ik in het water lig, is er maar één ding: zwemmen. Dat geeft me ergens ook een lekker rustgevend gevoel."

Na een uur of tien wordt het echter zwaar voor de zwemmer. "Je lichaam gaat dan echt klagen. Ik word misselijk en ik krijg pijn. Ik sla ook een nacht over, dus de vermoeidheid zal het ook zwaar maken", denkt Maarten. "Daar moet je gewoon doorheen." Voor moeilijke momenten hangt het plaatsnaambordje Leeuwarden nog altijd boven het zwembad.

Ongeldige poging

Bij een eerdere poging in 2017 kwam hij niet ver genoeg. Een jaar later zwom hij wel genoeg baantjes, maar hij voldeed niet aan de strenge regels van het Guinness Book of Records. Die poging was namelijk niet in zijn geheel op camera met geluid vastgelegd. "Dat was heel erg zuur. Toch moet je daar ook niet te lang in blijven hangen." De bewijsvoering is volgens Maarten nu een stuk strakker geregeld.

Sowieso is hij in betere conditie dan de vorige keren. "Nadat ik Olympisch kampioen was geworden in 2008, heb ik acht jaar nauwelijks gezwommen", weet Maarten. "Ik moest alles weer opbouwen. Nu heb ik veel meer ervaring met langere stukken. Ook hebben we het eten verbeterd."

Livestream

Komende donderdagavond om zeven uur duikt de topzwemmer het water in. De recordpoging is 24 uur lang te volgen via een livestream via de site en app van Omroep Brabant.

Overigens staat er ook nog een evenement voor Maarten op het programma. Van 28 tot en met 31 augustus vindt de nieuwe Elfstedenzwemtocht plaats. Bekende Nederlanders wisselen elkaar in estafette af voor de tocht van ongeveer 200 kilometer.

