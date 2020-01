Landelijk KPN-netwerk getroffen door storing, telefoonverkeer deels plat

Het landelijke netwerk van KPN is vrijdagmiddag rond drie uur getroffen door een storing. Hierdoor hapert het telefoonverkeer. De oorzaak is nog niet bekend.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn. In de regio Eindhoven lijkt het het telefoonverkeer deels plat te liggen. Er komen ook meldingen uit de omgeving van Den Bosch, Tilburg, Breda, Roosendaal en Oss. Naar het zich laat aanzien, is het alarmnummer 112 gewoon bereikbaar. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant vertelt dat er geen signalen zijn dat het noodnummer buiten dienst is.

KPN Webcare @KPNwebcare Er is inderdaad een storing gaande in de omgeving van Eindhoven. We hopen de storing rond 15.00 uur te hebben verholpen, maar kunnen dit niet garanderen. Weet dat we in ieder geval ons best doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Excuses voor het ongemak. 12:13 - 17 jan. 2020 Andere Tweets van KPN Webcare bekijken

Ook in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland melden particulieren en bedrijven dat ze hinder hebben van de KPN-storing. Een aantal gemeenten en de NS laten dat via sociale media weten.

Volgens sommige bedrijven zou KPN hebben gemeld dat de storing rond acht uur vanavond is verholpen. KPN zelf is niet momenteel bereikbaar voor een reactie.

Alarmnummer 112

In juni 2019 was er ook een landelijke storing op het netwerk van KPN. Toen was het alarmnummer 112 onbereikbaar. Er werden daarom alternatieve telefoonnummers voor 112 en 0900-8844 ingesteld. De politie stuurde extra mensen de straat op. Ook werden extra mensen ingezet op brandweerkazernes. Als mensen hulp nodig hadden, moesten ze zich bij de brandweer of de politie melden als bellen niet lukte.

