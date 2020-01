Jill (10) zamelt lege flessen in voor de dieren in Australië: 'Ze mogen echt niet uitsterven!'

Toen de 10-jarige Jill van Haaren uit Drunen de beelden van de verbrande koala's en kangoeroes in het door bosbranden geteisterde Australië op televisie zag, moest ze iets doen. In een week tijd heeft ze in haar eentje al 1300 lege flessen ingezameld. Gewapend met haar bolderkar gaat ze langs de deuren. "Mijn klasgenootjes vinden het heel knap dat ik dat durf."

Op school zag Jill voor het eerst de beelden van de bosbranden in Australië op het Jeugdjournaal.

Verbrande poten

"Ik vond het heel erg zielig voor al die koala's en kangoeroes en alle andere dieren", vertelt ze. "Ze zagen er heel vies uit door de brand. Sommige dieren konden niet meer lopen, omdat hun poten waren verbrand."

Jill besloot direct in actie te komen. "Ik zat heel vaak thuis niks te doen, dus toen dacht ik: waarom ga ik niet gewoon flessen ophalen? Dus toen ben ik dat gaan doen en toen bleef het maar doorgaan", vertelt ze glunderend. "Het gaat heel erg goed. Ik ga niet alleen langs de deuren, maar ik haal ook flessen op bij cafés en bijvoorbeeld bij het cafetaria."

'Dit gaat uit de hand lopen'

De 10-jarige Drunense heeft inmiddels 1300 flessen verzameld en wil er in totaal 2000 ophalen. Ze is heel blij dat ze iets kan doen voor de dieren in Australië. "Ik vind het heel fijn, want al het geld dat ik inzamel kan ik meteen storten. Dan kunnen ze het daar uitgeven aan alle dieren. Die dieren kunnen snel uitsterven", zegt ze bezorgd.

Moeder Charon is apetrots op haar dochter. "Ik dacht: als we 200 flessen ophalen, dan is dat al veel. Maar mijn partner zei meteen: 'Charon, dit gaat uit de hand lopen!' En hij had gelijk", lacht ze. Huize Van Haaren puilt inmiddels uit. Overal staan zakken vol flessen.

Luiers verschonen

Volgens Charon zorgt Jill graag voor anderen. "Ze is altijd bezig met dieren: van poezen en honden tot papegaaien. En met carnaval houdt ze de kleine kindjes binnen onze kennissenkring altijd heel goed in de gaten. Ze verschoont zelfs al luiers!", lacht ze.

Jill blijft voorlopig gewoon doorgaan met haar inzamelingsactie. Haar klasgenootjes bewonderen haar doorzettingsvermogen en helpen haar af en toe mee. "Ze halen dan de lege flessen op in hun eigen straat en komen ze dan naar mij toe brengen. Ze zeggen dat ze het knap van me vinden dat ik dat durf: alleen langs de deuren gaan."

Haar moeder benadrukt dat Jill alleen in haar directe omgeving in haar eentje langs de deuren mag. "Wanneer ze naar de andere kant van het dorp wil, ga ik natuurlijk mee. Maar verder doet ze alles zelf."

Helpen? Stuur dan via de bovenstaande Facebookpagina een privébericht naar de moeder van Jill, Charon van Haaren.