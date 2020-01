Knullige klus in Eindhoven: lantaarnpaal staat midden in parkeervak

Het is niet de eerste keer en vast ook niet de laatste: een lantaarnpaal op een super onlogische plek. De meest recente ontdekking staat midden in een parkeervak in de 's Gravesandestraat in Eindhoven.

De parkeerplek is onbruikbaar voor auto's, maar misschien is het wel een prima plek waar twee motoren of scooters gestald kunnen worden. Bewoners van de straat zeggen dat de lantaarnpaal al een tijdje op deze onfortuinlijke plek staat. Al sinds het opleveren van de straat in oktober zou de paal er staan. "Een knullig gezicht", zo omschrijven de bewoners het.

Het is zoeken naar een logische verklaring. Misschien was de plaatser van de paal aan weekend toe of had-ie even aan de dingen aan z'n hoofd. We weten het niet. Maar dat niemand die persoon heeft verteld dat dit niet handig is, dát is natuurlijk wel raar.

De gemeente Eindhoven zegt dat ze gaat uitzoeken hoe dit zit.

