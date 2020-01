'Onze wim' kunnen ze niet missen op het provinciehuis [VIDEO]

'Hij is een toegankelijke, bourgondische Brabander'

DEN BOSCH -

De medewerkers van de provincie Brabant reageren geschrokken op het nieuws dat Wim van de Donk stopt als commissaris van de Koning. De koffiedame hoopt dat het een grap is en de dames van de catering vinden het heel erg. ''Het is een hele lieve man. Hij luistert naar ons als we ergens mee zitten.''