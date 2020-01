Drietal overvallen in huis Eersel: 'Het lijkt erop alsof geweld plegen het doel was'

De politie doet onderzoek in het huis in Eersel waar de overval plaatsvond. (Foto: Rico Vogels)

Drie mensen zijn zaterdagochtend overvallen in een huis aan de Nieuwstraat in Eersel. Het gaat om twee mannen en een vrouw.

Volgens een politiewoordvoerder is er 'best wat geweld' bij de overval gebruikt, maar er lijkt niets te zijn buitgemaakt.

"Het lijkt erop dat geweld plegen het doel van de overval was."

Ziekenhuis

De twee mannen en de vrouw zijn naar een ziekenhuis gebracht. Zij zijn volgens de woordvoerder 'behoorlijk gewond'.

De politie doet onderzoek. Of er sprake is van een of meerdere daders is nog niet duidelijk.