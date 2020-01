'Het was hier de afgelopen twee nachten al onrustig', buurtbewoners over mishandeling in huis Eersel

De politie sprak in eerste instantie van een overval, maar er lijkt niets buit te zijn gemaakt door de mannen die het huis binnenkwamen. "Het lijkt erop dat geweld plegen het doel van de overval was."

Volgens de politiewoordvoerder zijn de slachtoffers 'behoorlijk gewond'. "Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht."

Sigarenmaker

Volgens buurtbewoners woonde in het huis waar de mishandeling plaatsvond vroeger de eigenaar van sigarenmaker Wintermans. "Jarenlang was dit het mooiste huis van Eersel", laat een buurtbewoonster weten. Inmiddels wonen er arbeiders in het huis.

Volgens de man die ook op dit terrein woont, gaat het om Polen. Hij kreeg niets mee van de mishandeling in het huis, maar hij is niet verrast. "Er is wel vaker ruzie bij hen."

LEES OOK: Drietal overvallen in huis Eersel: 'Het lijkt erop alsof geweld plegen het doel was'