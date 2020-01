Rellen bij FC Eindhoven-Helmond Sport, politie pakt elf supporters op

Na rellen rondom de voetbalwedstrijd FC Eindhoven – Helmond Sport zijn vrijdagavond elf supporters aangehouden. Een van deze supporters zou een stoeltje hebben gegooid naar een agent die gewond naar het ziekenhuis is gebracht. De overige aanhoudingen zijn verricht in Eindhoven en Helmond, laat een politiewoordvoerster weten.

Acht verdachten werden volgens de politie na de wedstrijd aangehouden in Helmond omdat zij op zoek waren naar een confrontatie met andere voetbalsupporters.

Voor de wedstrijd werd een verdachte aangehouden op de Roostenlaan in Eindhoven omdat hij zich niet kon legitimeren. Bij controle bleek dat hij bovendien een baksteen en vuurwerk op zak had. Een andere man werd aangehouden omdat hij door rood liep en een agent die hem daarop aansprak in het been beet.

Provocatie

Bij de wedstrijd, die door de thuisclub met 2-0 werd gewonnen, zouden de Helmond-supporters zijn geprovoceerd door de Eindhovense aanhang. Daarop zou een tiental Helmond-supporters in het uitvak op weg zijn gegaan naar de Eindhovenaren. De ME greep in om beide groepen gescheiden te houden.

Bij de actie zou een stoeltje naar een agent zijn gegooid. De agent is in het ziekenhuis gecontroleerd en zijn verwondingen lijken volgens de woordvoerster mee te vallen.

Hard optreden

Op de facebookpagina van supporterscollectief We Are Helmond is een verklaring van de Helmond Sport-supporters te lezen. Ze steken 'de hand in eigen boezem over hetgeen in het stadion gebeurde. Het is een doorn het oog voor onze club’. Anderzijds zou de politie, volgens de supporters, onnodig hard hebben ingrepen bij terugkeer van de supportersbussen in Helmond. Meerdere supporters zouden klappen hebben gekregen van de ME en gewond zijn geraakt.