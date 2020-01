Doorgeslagen man (21) wil vluchten in politieauto na aanrijding, vernielingen en mishandeling

Een 21-jarige man heeft zaterdagmiddag veel opschudding veroorzaakt op de Hoogstraat in Eindhoven nadat hij een aanrijding had veroorzaakt op de nabijgelegen Bachlaan. Agenten hadden hun handen vol aan de man, die na de botsing op de vlucht sloeg, auto’s vernielde, een omstander mishandelde en uiteindelijk wilde ontsnappen in een toegesnelde politieauto.

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding binnen dat er een 'moedwillige aanrijding' had plaatsgevonden op de Bachlaan. Een automobilist zou een man en vrouw in een auto langere tijd hebben achtervolgd en daarna de aanrijding hebben veroorzaakt. Toen agenten naar de plek van het ongeluk reden, kregen ze een andere melding binnen. De man die de aanrijding had veroorzaakt zou op een auto staan te springen in de nabijgelegen Hoogstraat.

Mishandeling en vernielingen

Nadat agenten de man in de Hoogstraat hadden aangetroffen zette hij het op een rennen. Tijdens zijn vluchtpoging vernielde hij meerdere geparkeerde auto’s, onder meer door ruiten in te slaan. Ook vluchtte hij een gebouw in, waar hij volgens de politie iemand mishandelde. Het slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond. Het is niet helemaal duidelijk om wat voor gebouw het gaat. "Het onderzoek loopt nog", aldus de politie.

In een pleintje achter de Hoogstraat vluchtte de man een garagebox in. Agenten parkeerden hun auto voor de box en stapten uit, waarna de man naar buiten kwam rennen en in de auto stapte. Omdat de sleutels niet in het contact zaten, kon de man niet wegrijden. Met hulp van pepperspray werd de man uit de auto gesleurd.

Tijdens de aanhouding raakte de man gewond aan zijn hoofd. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kon zaterdag niet meer kwijt over het motief van de man of de exacte toedracht van de aanrijding.