Henni bezocht zijn vriend Johan van Laarhoven acht keer in Thaise cel: 'Hij smeekte om hulp'

"Het is gewoon een hel. Bij transport moeten gevangenen middeleeuwse kettingen om hun handen en voeten dragen." Wanneer hij erover praat, barst Henni al snel in tranen uit. "Hij zat jarenlang in een snikheet hokje met zo'n vijftig anderen." Volgens hem was er voor de gevangenen alleen slecht drinkwater en ontbrak het aan toiletten en airco.

Lijden

Een moment blijft hem het meest bij: een bezoek aan Van Laarhovens vrouw Tukta. "Ze smeekte huilend om hulp. Het is verschrikkelijk als je iemand zo ziet lijden. Dat beeld kan ik nooit meer vergeten. Je voelt je zo machteloos omdat je ze niet kan helpen."

Hel

Vrijwel elke week schreven Henni en het stel brieven naar elkaar. Hij pakt er één uit de kast en leest voor: "Volgende maand zitten wij vijf jaar onschuldig in deze hel."

Henni heeft een goedlopende boksschool in Den Bosch en kent het stel al jaren. De veroordeelde Tilburgse coffeeshophouder was van plan om een sportaccommodatie op te zetten voor de lokale Thaise jeugd. De gerenommeerde bokscoach zou daarbij helpen, maar door zijn arrestatie kwam het er nooit van.

Opluchting

"Vijf jaar lang keek ik na het opstaan meteen of er nieuws was over Johan en Tukta." Afgelopen donderdag kwam dan eindelijk het verlossende bericht: Van Laarhoven is terug in Nederland. "Dat gaf een heel apart gevoel. Ik ben enorm opgelucht."

De Bosschenaar heeft Van Laarhoven nog niet gezien. "Weinig mensen hebben hem gesproken. Ik wil de familie ook niet voor de voeten lopen. Het zou geweldig zijn als ik hem binnenkort even mag zien." Bovendien is hij van plan om Tukta binnenkort opnieuw op te zoeken in de gevangenis in Thailand. "Ik hoop vooral dat het niet hoeft en dat ook zij naar Nederland wordt gehaald."



De voormalige coffeeshophouder uit Tilburg zat ruim vijf jaar vast in een Thaise cel voor het witwassen van drugsgeld. Mede door een fout van het Nederlandse Openbaar Ministerie kreeg hij in het land 75 jaar cel opgelegd. Na bemiddeling door minister Grapperhaus kon Van Laarhoven donderdag terugkeren naar Nederland. Hij zit vast in de gevangenis in Vught. Het OM in Breda blijft de voormalige coffeeshophouder vervolgen voor belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro.

