Bovenverdieping huis in de as in Waalwijk, twee andere huizen beschadigd

De brandweer aan het werk in Waalwijk (Erik Haverhals/Foto Persbureau Midden Brabant).

WAALWIJK -

Drie huizen aan de Putstraat in Waalwijk zijn zaterdagnacht door brand beschadigd. Het vuur brak rond één uur door nog onbekende oorzaak uit in één van die woningen. Een man die binnen was, moest door ambulancepersoneel worden nagekeken, omdat hij rook zou hebben ingeademd. Het slachtoffer hoefde niet mee naar een ziekenhuis.