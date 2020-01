Brand in Waalwijk: bovenverdieping in de as, twee andere huizen ook beschadigd

Drie huizen aan de Putstraat in Waalwijk hebben zaterdagnacht schade opgelopen door een brand. Het uur brak tegen één uur door nog onbekende oorzaak uit in één van die woningen. Een man die binnen was, moest door personeel van een ambulance worden nagekeken, omdat hij rook zou hebben ingeademd. Het slachtoffer hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

De bovenverdieping van zijn huis is geheel uitgebrand. De brand is met drie wagens bestreden. Ook is een rookverdrijver ingezet om de rook uit de drie aaneengesloten panden weg te krijgen. De Stichting Salvage is ingeschakeld om vervangende woonruimte te zoeken voor de getroffen bewoner. Ook heeft ze de schade bij de buren bekeken. De Putstraat is tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten geweest voor het verkeer.