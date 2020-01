Camper uitgebrand in Oosterhout, ook auto's en huis lopen schade op

In de nacht van zaterdag op zondag is in Oosterhout een camper compleet uitgebrand. Dit gebeurde aan de Patrijslaan. De politie houdt rekening met brandstichting.

De brandweer was er snel bij, maar ze kon niet voorkomen dat de camper verwoest werd en dat twee auto’s die in de buurt geparkeerd stonden, forse schade opliepen. Ook een huis werd beschadigd, mogelijk door een knal nadat de brand was uitgebroken. Een gasfles die in de camper stond, is door de brandweer gekoeld en verwijderd. Volgens verklaringen van een aantal mensen stond de camper er al enkele weken. Om die reden is het aannemelijk dat het voertuig niet door bijvoorbeeld een technisch mankement in brand is gevlogen, zo meldt de politie.

Surveillance op prijs gesteld

Elders in Oosterhout fietsen de wijk-BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) en de wijkagent de afgelopen avond en nacht door de wijk Oosterheide om een oogje in het zeil te houden. Aanleiding voor hun inzet waren brandstichtingen die de laatste tijd in dit deel van Oosterhout onrust veroorzaakten. Volgens de hulpverleners werd hun aanwezigheid in de buurt op prijs gesteld.