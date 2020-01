De Mortel geschokt na overlijden verenigingsman Bert Beyers op eigen oprit

De Mortel heeft een groot verenigingsman verloren. De inwoner van het dorp die zondagmorgen bij zijn huis om het leven kwam, is Bert Beyers. Hij was onder meer jaren actief voor fanfare St. Lucia in zijn woonplaats én voor het Boerenbondsmuseum in Gemert. Beyers wilde zoals zo vaak deze ochtend de paarden bij het museum gaan voeren toen het misging.

Buurman Toon van den Heuvel kan het nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Hij werd tegen kwart voor acht opgeschrikt door een schreeuw en ging rechtstreeks uit zijn bed poolshoogte nemen.

Reanimatie mocht niet baten

“Een andere buurman, die ook zijn pyjama nog aan had, heeft met anderen geprobeerd om Bert te reanimeren. Het mocht niet baten”, vertelt Toon. Volgens de politie is Bert Beyers een natuurlijke dood gestorven.

In eerste instantie was gemeld dat hij vast was komen te zitten tussen zijn auto en zijn woning. Dit gebeurde op de oprit. De man wilde naar het Boerenbondsmuseum rijden en zou even zijn uitgestapt. Op dat moment is zijn wagen door onbekende oorzaak gaan rollen. Inzet van omwonenden en hulpverleners, die heel snel ter plekke waren, mocht niet baten.

Jarenlang vaandeldrager

Toon van den Heuvel kent Bert al heel lang, zoals zoveel mensen in de gemeente weten wie deze vrijwilliger pur sang is. Eind 2016 werd hij nog gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum als lid van fanfare St. Lucia. Iedereen zal hem weten te herinneren als vaandeldrager. Ook bij het Boerenbondsmuseum zagen de vrijwilligers Bert graag komen. “Geregeld ging hij er de paarden voeren, met brood dat hij van de bakker kreeg”, zo zegt Toon. “Bovendien fietste hij elke dag wel door het dorp. Het is ongelooflijk dat hij is weggevallen.” De Mortel gaat Bert, die met zijn vrouw in het huis aan de Vossenheuvel woonde, missen.

De politie was met vier wagens paraat voor haar onderzoek. Tegen kwart over elf zondagmorgen sloot ze dat af.