PSV-fans boos om beslagen ramen in uitvak: 'Maar hoeven ellende op het veld nu niet te zien'

De PSV-supporters die in Venlo de wedstrijd tegen VVV zondagmiddag bijwoonden, hadden moeite het duel te volgen. De ramen voor het uitvak waren namelijk beslagen. Al zagen sommige mensen daar de humor wel van in: "Hoeven de supporters van PSV de ellende op het veld niet te zien." PSV verspeelde namelijk dure punten (1-1).

"We zijn er wel, maar je ziet ons niet", scandeerden de Eindhovense fans nog grappend in het stadion. Maar op social media steken ze hun onvrede over de beslagen ramen niet onder stoelen of banken.

'Schaam je kapot, VVV!'

"Gastvrij Venlo...", verzucht Wichard op Twitter. Hij krijgt bijval van onder andere Robert. "Zo hoor je niet met supporters om te gaan", meent hij. "En al helemaal niet met die van de bezoekende club." Volgens Sam bereikt het uitvak van VVV 'het ultieme dieptepunt'. "Schande!" Michiel maakte een foto vanuit het vak en plaatste die op social media. "Dit is toch belachelijk?!"

Dirk had twee vrienden van hem in het uitvak zitten en had tijdens het duel contact met hen. "Ze stuurden filmpjes door. Schaam je kapot VVV, voor wat jullie gefabriceerd hebben."

PSV verspeelde bij het laaggeklasseerde VVV twee dure punten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, die recht geeft op het spelen in de voorronde van het lucratieve Champions League-toernooi. De ploeg van interim-coach Ernest Faber kwam met het 1-1 gelijkspel nog goed weg, want de gelijkmaker van Denzel Dumfries viel in de absolute slotseconden.

