'PSV heeft een elftal dat toppositie niet waardig is', René van de Kerkhof oordeelt hard over club

Willem II is sinds zondag de beste Brabantse voetbalclub in de Eredivisie. De ploeg van Adrie Koster verraste afgelopen weekend AZ en klom daarmee naar de derde plaats, terwijl PSV dure punten verspeelde bij laagvlieger VVV-Venlo en verder wegzakte. René van de Kerkhof, icoon van de Eindhovense topclub, zag het met lede ogen aan. "PSV heeft een elftal dat een toppositie niet waardig is."

Van de Kerkhof had zaterdag wel genoten van het duel AZ-Willem II. Dat vond hij een 'fantastische wedstrijd'. "Ik dacht dat Willem II in Alkmaar een tik zou krijgen, maar de ploeg heeft verdiend gewonnen. Ik dacht: nou, dit is goed voor PSV."

'Met vertrek Mark van Bommel niets opgeschoten'

Maar de Eindhovense ploeg kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij VVV en liep daarmee slechts een puntje in op de ploeg uit Alkmaar. "Dat hadden gewoon drie punten moeten zijn", meent ex-international. "Als je de eerste helft zag, met zoveel kansen... Maar achteraf ben ik blij met een puntje."

Tot in blessuretijd stond de ploeg van interim-coach Ernest Faber namelijk op een 1-0 achterstand. Denzel Dumfries redde pas in de absolute slotseconden een puntje voor PSV. "Ik denk dat we met het vertrek van Mark van Bommel niets opgeschoten zijn", verzucht Van de Kerkhof. "PSV speelt niet zoals we gewend zijn. De tweede helft was dramatisch."

Bruma

"PSV moet vrezen dat er voor de eerste keer play-offs voor Europees voetbal gespeeld moeten worden", vervolgt vleugelaanvaller van weleer. "Goed, we hebben nog vijftien duels maar er is weinig veranderd. Ik zou zondag met andere spelers hebben gespeeld."

Grote vraag is of PSV in de winterstop niet een extra spits had moeten halen, omdat Donyell Malen maanden uit de roulatie is en Sam Lammers pas net hersteld is van zijn blessure en nog niet toe is aan hele wedstrijden. "Bergwijn kan in de spits", meent René. "Maar je hebt geen andere keuze." Hij wijst op de Portugees Armindo Bruma. "Van hem had ik iets meer verwacht, maar hij blijft op hetzelfde - slechte - niveau hangen. Hij was zondag weer niet aanwezig. Hij kreeg een fantastische kans op de 0-1, maar verprutste die."

"Kijk, als je niet kunt scoren, moet je zorgen dat het achterin goed dicht zit", vervolgt Van de Kerkhof. "Maar dat lukt ook niet... PSV heeft een elftal dat een toppositie niet waardig is. Als PSV zegt: we willen een volwaardige topploeg zijn, dan zal de club een toptrainer en topspelers moeten hebben. En een top-technisch manager die spelers naar PSV haalt."

'Koster zou een heel goede kunnen zijn'

Volgens de oud-aanvaller zou Willem II-coach Adrie Koster 'een heel goede kunnen zijn'. "Adrie doet het erg goed bij Willem II. Maar ik denk niet dat PSV voor hem zal kiezen. Adries elftal draait uitstekend, maar bij Willem II hebben ze vrede met winnen en verliezen. Bij PSV ligt dit anders. Als je daar een keer of twee verliest, heb je de meute tegen je."

