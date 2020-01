'Raddraaiers moeten hard aangepakt worden', maar er is ook weinig te doen voor jeugd in Hoge Vucht

Het ging er heftig aan toe in Hoge Vucht:

bushokjes werden vernield,

palen met surveillance-camera's werden omgegooid en in brand gestoken,

politie-agenten werden in de val gelokt en met zwaar vuurwerk bestookt,

uiteindelijk moest de mobiele eenheid de rust in de wijk herstellen.

De voorzitter is redelijk laconiek over de ongeregeldheden in zijn wijk. Het gaat waarschijnlijk om een klein groepje raddraaiers, maar daar moet volgens hem keihard tegen worden opgetreden.

Schade op daders verhalen

"Je ziet dat de overheid zich op alle fronten steeds meer terugtrekt en in dit soort wijken kan dat niet. Dit is een wijk waar de overheid echt wel een rol te vervullen heeft", zegt Van den Berg.

Op het Groenendijkplein is nog duidelijk de brandplek te zien waar de omgetrokken camerapaal in brand heeft gestaan. Volgens de gemeente lopen de kosten richting de twee ton. "Als je de daders hebt, gewoon op hen verhalen. Voor dat geld heb je hier in de wijk ook een extra wijkagent."

Sinds 2008 draait in de Hoge Vucht het project 'Grote Broer Grote Zus', waarbij oudere jongeren wijkgenootjes onder hun hoede nemen. Door allerlei activiteiten te organiseren willen ze voorkomen dat kinderen uit verveling rottigheid gaan uithalen. Een soort vangnet dus.

Zo wordt in een eigen ruimte naast de schaatsbaan aan de Terheijdenseweg samen naar de film 'Pluk van de Petteflet' gekeken om uit te rusten van een potje trefbal in de gymzaal. Grote broers en grote zussen - gekleed in trui met dito titel - ontfermen zich liefdevol over de kleintjes.

Perspectief

Een van die Grote Boers is Anass Lamou. Hij groeide zelf ook op in de Hoge Vucht en was vroeger een van de kleintjes die via Grote Broer Grote Zus werd geholpen om op een positieve manier zijn toekomst uit te stippelen. "We proberen kinderen uit de wijk aan te trekken en ze dingen mee te geven, zodat ze een toekomstperspectief hebben", vertelt Lamou die nu een studie sociaal werk volgt aan het Vitalis College in Breda.

Ook deze mobiele camera werd neergehaald (foto: Politie.nl)

De jongerenwerker in opleiding baalt van de gebeurtenissen rond de jaarwisseling. "Onze wijk komt hiermee weer in een negatief daglicht te staan, terwijl er ook veel positieve dingen gebeuren. Helaas kunnen wij er als organisatie niet veel aan doen. Wij zijn niet actief in de late avonden. Het is jammer om te lezen, maar het is ook niet echt aan ons."

Verveling

De oorzaak van de vernielingen wordt gezocht in verveling bij groepen jongeren. "Er zijn weinig accommodaties waar de jongeren terechtkunnen. Wij zijn daarom op zoek naar verschillende plekken in de wijken om dingen te organiseren, waarmee we meer kinderen bij Grote Broer Grote Zus kunnen betrekken", zegt Lamou.

Volgens de voorzitter van de wijkraad is dit nog geen excuus voor het uithalen van rottigheid. "Als je je verveelt dan hoef je nog geen camerapaal om te trekken, geen bus te bekogelen of politiemensen lastig te vallen", zegt hij. Ook hij onderschrijft dat er in de wijk te weinig accommodaties zijn: "De gemeente heeft alle panden in deze wijk afgestoten die ze niet direct zelf nodig hadden. En dat betekent dat ze ook fysiek uit de wijk zijn gegaan. En dat terwijl je als overheid hier handhavend moet optreden. Dat kan hier niet anders."