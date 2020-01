Agenten tijdens oud en nieuw in de val gelokt en bekogeld met brandbommen

De politie kwam naar de Hoge Vucht, omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op de Wensel Cobergherstraat. Toen agenten de straat in reden werden ze opgewacht door groepjes jongeren met zwaar vuurwerk en brandbommen. Die werden vervolgens naar de agenten gegooid.

Rob Luijten van de politie vertelt hoe angstig het voor zijn collega's was toen ze met vuurwerk werden bestookt.

Wachten op de politie

Uit beelden blijkt volgens de politie heel duidelijk dat het om een gerichte actie gaat. “Je ziet dat jongeren de agenten stonden op te wachten, die de straat in kwamen rijden. Het was dus niet zo dat de jongeren zich pas later tegen de agenten keerden."

De Mobiele Eenheid werd ingeschakeld. “Zij konden de situatie ternauwernood onder controle krijgen.” Geen van de agenten raakte gewond.

Meer aangiftes verwacht

Wel hebben zeven agenten aangifte gedaan van onder meer mishandeling en doodsbedreiging. De politie verwacht dat er nog meer aangiftes van collega’s zullen binnenkomen. “Geen van deze agenten heeft zich hierom ziek gemeld, maar ze zijn wel echt heel erg onder de indruk van dit alles”, zegt Luijten.

De recherche is inmiddels een onderzoek gestart naar de aanval op de agenten. Er is nog niemand aangehouden. “Wel zijn er die nacht vier mensen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.” Maar of zij ook bij de groep raddraaiers horen, moet nog blijken.

'Ergste jaarwisseling'

Burgemeester Paul Depla overweegt een vuurwerkvrije zone in de wijk Hoge Vucht. Het was alweer zijn vijfde jaarwisseling als burgemeester van Breda. “Maar dit in Hoge Vucht was het ergste wat ik heb meegemaakt." Naast de mobiele camera in de Wensel Cobergherstraat, werden ook een bushokjes, de ruit van een Arrivabus en nog een andere camera vernield.