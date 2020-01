Jachtgeweer, munitie en drugs gevonden in huis in Oudenbosch

Een jachtgeweer, munitie, verschillende soorten drugs en sieraden die wellicht afkomstig zijn van diefstal. Dat is de opbrengst van de doorzoeking van een huis in Oudenbosch. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om een man en een vrouw.

De politie kreeg een tip binnen over het huis aan de Pijnboomstraat en ging op onderzoek uit. Naast het jachtgeweer werd munitie gevonden. De kogels hoorden niet bij het jachtgeweer.

Drugs en sieraden

Ook werden verschillende soorten harddrugs gevonden. In het huis lag GHB, amfetamine en ketamine. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat onderzocht wordt of er sprake is geweest van drugshandel. Tot slot vond de politie sieraden die misschien van diefstal afkomstig waren.